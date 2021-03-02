Caner Erkin idmana alınmadı

Trabzonspor maçı kadrosuna alınmayan Caner Erkin'in cezası devam ediyor. Tecrübeli oyuncu, hafta sonuna kadar takımla birlikte çalışmayacak.

Fenerbahçe'de Caner Erkin krizi devam ediyor...

Her oyundan alınışında Erol Bulut'a el-kol hareketi yapan tecrübeli sol bek, Trabzonspor maçı kadrosuna alınmamıştı.

HAFTA SONUNA KADAR TEK BAŞINA ÇALIŞACAK

32 yaşındaki futbolcunun bugünkü idmana alınmadığı ve hafta sonuna kadar tek başına çalışacağı öğrenildi. Caner, perşembe günü oynanacak Antalyaspor mücadelesinde de forma giyemeyecek.

KOÇ, BELÖZOĞLU VE BULUT TOPLANTI YAPACAK

Başkan Ali Koç, sportif direktör Emre Belözoğlu ve teknik direktör Erol Bulut'un, 1 hafta sonra toplantı yaparak Erkin'in geleceği hakkında bir karar vereceği belirtildi.