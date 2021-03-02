Euro
8.8112
0.24%
Dolar
7.3237
0.38%
Altın
408.77
1.13%
Borsa
1.534
0.4%
Bitcoin
356.399
1.69%
EXEN Coin
16.53
-0.36%
8ºC
İstanbul
Bulutlu ve güneşli 8 C

    Caner Erkin idmana alınmadı

    Trabzonspor maçı kadrosuna alınmayan Caner Erkin'in cezası devam ediyor. Tecrübeli oyuncu, hafta sonuna kadar takımla birlikte çalışmayacak.
    • Haber Merkezi
    • 02.03.2021 - 15:58
    • Güncelleme : 02.03.2021 - 16:16
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Caner Erkin idmana alınmadı

    Fenerbahçe'de Caner Erkin krizi devam ediyor...

    Her oyundan alınışında Erol Bulut'a el-kol hareketi yapan tecrübeli sol bek, Trabzonspor maçı kadrosuna alınmamıştı.

    Caner Erkin idmana alınmadı #1

    HAFTA SONUNA KADAR TEK BAŞINA ÇALIŞACAK

    32 yaşındaki futbolcunun bugünkü idmana alınmadığı ve hafta sonuna kadar tek başına çalışacağı öğrenildi. Caner, perşembe günü oynanacak Antalyaspor mücadelesinde de forma giyemeyecek.

    Caner Erkin idmana alınmadı #2

    KOÇ, BELÖZOĞLU VE BULUT TOPLANTI YAPACAK

    Başkan Ali Koç, sportif direktör Emre Belözoğlu ve teknik direktör Erol Bulut'un, 1 hafta sonra toplantı yaparak Erkin'in geleceği hakkında bir karar vereceği belirtildi.

    Caner Erkin idmana alınmadı #3

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir