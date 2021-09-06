Caner Erkin, Karagümrük'te

Karagümrük, Caner Erkin'i kadrosuna kattığını açıkladı.

Süper Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük, Caner Erkin'i renklerine bağladı.

Kırmızı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, "Fenerbahçe'den milli oyuncu Caner Erkin'i kadromuza kattık." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada Caner Erkin ile kulübün ikinci başkanı Serkan Hurma'nın Fatih Karagümrük formasıyla çekildiği fotoğrafa da yer verildi.

Erkin ve Fenerbahçe taraflarından art arda teşekkür mesajları yayınlandı.

"BAŞARILAR DİLERİZ"

Sarı-lacivertli kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Oyuncumuz Caner Erkin, Süper Lig takımlarından VavaCars Fatih Karagümrük'e transfer olmuştur. Fenerbahçe formasıyla şampiyonluklar ve kupalar kazanan, taraftarımızdan 'fişek' lakabını alan Caner Erkin'e bugüne kadarki emekleri ve hizmetleri için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz." denildi.

Fenerbahçe'deki ikinci dönemi 1 sezon süren Caner, 2020-2021 sezonunda 34 Süper Lig, 3 de Ziraat Türkiye Kupası maçında forma giydi.