Caner Erkin: Kırıldığım için kırmak istedim

Beşiktaş formasıyla geldiği Kadıköy'de siyah-beyazlı taraftarların önüne gelerek diz çöken Caner Erkin basın mensuplarının sorusu üzerine bu hareketinin nedenini açıkladı.

Fenerbahçe'nin yeni transferlerinden Caner Erkin, açıklamalarda bulundu.

"FENERBAHÇE İLE AVRUPA'DA BAŞARILI OLMAYI TERCİH EDERİM"

Takımın tecrübeli isimlerinden biri olan Caner Erkin, "Gençlerin Avrupa'da oynaması, çok güzel. Kendilerini geliştirmeleri güzel. İnşallah, daha büyük takımlarda oynasınlar. Ben daha genç gitmiştim Avrupa'ya. Ben de önce Avrupa'ya gitmeyi tercih ettim. Yine Türkiye'ye döndüm. Benim düşüncem, Fenerbahçe ile Avrupa'da başarılı olmayı tercih ederim." ifadelerini kullandı.

"KIRILDIĞIM İÇİN KIRMAK İSTEDİM"

Beşiktaş'ta oynadığı dönemde Kadıköy'de siyah-beyazlı taraftarların önüne giderek diz çöken Caner Erkin o hareketin sorulması üzerine şöyle cevap verdi: "3 sene üst üste geldim Kadıköy'e Beşiktaş'ta oynarken. Son sene bir şey oldu. Artık tutkudan mı, sevgiden mi çok farklı bir şey oldu. O dönemde de annem yoğun bakımdaydı. Anneme ağza alınmayacak şeyler söylendi. Ben de kırıldım, çok kırıldım. Fenerbahçe benim için sevgi, aşk, tuttuğum ve taraftarı olduğum takım. Benim aklımda bir hareket yapmak yoktu.

Kırıldığım için kırmak istedim belki de. Buluştuk yine. Küçüklükten beri sevdiğim takımdayım. Artık, kırgınlık olmaz, olamaz. Öyle bir şey olmasını istemem. Ben Fenerbahçe taraftarlarını seviyorum, onlar da beni sevsin."





"TEKLİFİ DİREK KABUL ETTİM"

Transfer döneminde başka hiçbir takımdan teklif almadığını belirten Caner, "Fenerbahçe harici hiçbir takımla konuşmadım. Sadece Fenerbahçe ile konuştum ve sonra başka bir takımla görüşmek istemedim. İlk önce başkanımızla, Emre Ağabey ile konuştum. Beni burada istediklerini belirttiler. Aklımda soru işareti yoktu, direkt kabul ettim. Hiçbir süreç olmadı." dedi.