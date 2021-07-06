Caner Erkin: Pereira'ya laf edenin karşısındayım

Fenerbahçe'de Caner Erkin, yeni hoca, Pereira'nın takıma katılmasının ardından, ""Bundan sonra Hoca’mıza laf edenin karşısına ilk ben çıkacağım." ifadelerini kullandı.

Vitor Pereira’nın ikinci Fenerbahçe dönemi, sıcak mesajlar ve dostluk görüntüleriyle başladı. Sarı lacivertli takımda ‘yarım kalan işi’ tamamlamak için geldiğini söyleyen Pereira, şampiyonluk için bütün takım olarak ellerinden geleni yapacaklarını söyledi.

Pereira’nın ilk döneminde kavga ettiği Caner Erkin’le buluşması da merak konusuydu. Caner, yönetici Selahattin Baki aracılığıyla “Onu ilk ben karşılayacağım” mesajını göndermişti ve dediğini de yaptı. Hocasını kapıda karşılayan ve sarılan Caner “Hoş geldin” dedi.

“BU KADAR BÜYÜMESİNE GEREK YOKTU”

Geçmişte aralarında yaşanan tartışmanın kazanma hırsından kaynaklandığını söyleyen Caner “Her takımda olabilecek bir olaydı. Bu kadar büyümesine de gerek yoktu. Hepsi geride kaldı." dedi.

Caner, "Sıcak bir buluşma oldu. Takımın başarısı için hepimiz çok çalışacağız. Şampiyonluğa ulaşmak için kenetleneceğiz." ifadelerini kullandı.

“HOCAMIZA LAF EDENİN KARŞISINDAYIM”

Türkiye gazetesinin haberine göre, deneyimli futbolcu, "Bundan sonra hocamıza laf edenin karşısına ilk ben çıkacağım. Oynasam da, kulübede otursam da takımın başarısı için elimden geleni yapacağım” ifadelerini kullandı. Takımın kaptanlarından olan Caner, bütün takıma da birlik çağrısı yaptı.