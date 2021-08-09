Caner Erkin, Rizespor yolunda

Fenerbahçe'den ayrılması beklenen Caner Erkin'in Rizespor ile görüştüğü öğrenildi.

Fenerbahçe'de kadro dışı bırakılan Caner Erkin'e Süper Lig'den teklifler çoğalıyor.

Milli futbolcunun bir anda takımdan gönderilmek istenmesi herkesi şaşırtırken 32 yaşındaki futbolcu ve menajeri Batur Altıparmak da yeni takım bulma çalışmalarını sürdürüyor.

RİZESPOR TEMAS KURDU

Deneyimli sol bek için son olarak Rizespor'un devreye girdiği belirtildi. Geçtiğimiz haftalarda Gökhan Gönül'ü de kadrosuna katan Karadeniz temsilcisinin maaş konusunu hallettikten sonra resmi imzayı atması için futbolcuyu Rize'ye davet etmesi bekleniyor.

Hem Fenerbahçe hem de Beşiktaş'ta bir arada oynayan Gökhan Gönül ve Caner Erkin'in transferin gerçekleşmesi halinde yeniden aynı takım için ter dökmeleri bekleniyor.