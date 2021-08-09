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    Caner Erkin, Rizespor yolunda

    Fenerbahçe'den ayrılması beklenen Caner Erkin'in Rizespor ile görüştüğü öğrenildi.
    • Haber Merkezi
    • 09.08.2021 - 08:51
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    Caner Erkin, Rizespor yolunda

    Fenerbahçe'de kadro dışı bırakılan Caner Erkin'e Süper Lig'den teklifler çoğalıyor.

    Milli futbolcunun bir anda takımdan gönderilmek istenmesi herkesi şaşırtırken 32 yaşındaki futbolcu ve menajeri Batur Altıparmak da yeni takım bulma çalışmalarını sürdürüyor.

    Caner Erkin, Rizespor yolunda #1

    RİZESPOR TEMAS KURDU

    Deneyimli sol bek için son olarak Rizespor'un devreye girdiği belirtildi. Geçtiğimiz haftalarda Gökhan Gönül'ü de kadrosuna katan Karadeniz temsilcisinin maaş konusunu hallettikten sonra resmi imzayı atması için futbolcuyu Rize'ye davet etmesi bekleniyor.

    Hem Fenerbahçe hem de Beşiktaş'ta bir arada oynayan Gökhan Gönül ve Caner Erkin'in transferin gerçekleşmesi halinde yeniden aynı takım için ter dökmeleri bekleniyor.

    Caner Erkin, Rizespor yolunda #2

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