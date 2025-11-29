Caner Erkin, Sakaryaspor'daki 8. maçında 3. kırmızı kartını gördü

- Sakaryaspor, 1. Lig'in 15. haftasında Ümraniyespor ile 1-1 berabere kaldı.
- Caner Erkin, 8. maçında 3. kırmızı kartını 53. dakikada aldı.
- Sakaryaspor, bu sonuçla puanını 19'a yükseltti ve Esenler Erokspor deplasmanına gidecek.
1. Lig'in 15. haftasında Sakaryaspor, Ümraniyespor'u ağırladı.
Karşılaşma 1-1'lik beraberlikle sonuçlandı.
Ümraniyespor'un golünü 13. dakikada penaltıdan Barış Ekincier atarken Sakaryaspor'un sayısını 83. dakikada Zwolinski kaydetti.
CANER ERKİN OYUNDAN ATILDI
Ümraniyespor maçıyla birlikte Sakaryaspor'daki 8. maçına çıkan Caner Erkin, hakaret içeren sözleri sebebiyle 53. dakikada bu sezonki 3. kırmızı kartını gördü.
37 yaşındaki futbolcu daha önce de Bandırmaspor (küfür) ve Pendikspor (takım arkadaşına tokat) maçlarında kırmızı kartla oyun dışında kalmıştı.
Bu sonuçla puanını 19 yapan Sakaryaspor, ligdeki bir sonraki maçında Esenler Erokspor deplasmanına gidecek.
15 puana yükselen Ümraniyespor ise Amed Sportif Faaliyetler'i konuk edecek.
SAKARYASPOR: 1 - ÜMRANİYESPOR: 1
Hakemler: Batuhan Kolak, Hüsnü Emre Çelimli, Kemal Elmas
Sakaryaspor: Szumski, Batuhan Çakır, Serkan Yavuz, Salih Dursun, Caner Erkin, Mirza Cihan (Dk. 46 Burak Çoban), Burak Altıparmak (Dk. 72 Mete Kaan Demir), Vukovic, Eren Erdoğan (Dk. 46 Zwolinski), Kakuta (Dk. 90+4 Akuazaoku), Ben Yedder (Dk. 56 Alaaddin Okumuş)
Ümraniyespor: Cihan Topaloğlu, Kosoko (Dk. 74 Fatih Karasu), Burak Öksüz, Serkan Göksu, Hoti (Dk. 46 Bardhi), Glumac, Djokanovic, Talha Bartu Özdemir (Dk. 88 Yusuf Deniz Şaş), Batuhan Çelik, Barış Ekincier (Dk. 64 Benny), Atalay Babacan (Dk. 88 Kubilay Aktaş)
Goller: Dk. 13 Barış Ekincier (P) (Ümraniyespor), Dk. 83 Zwolinski (Sakaryaspor)
Kırmızı kart: Dk. 53 Caner Erkin (Sakaryaspor)
Sarı kartlar: Dk. 13 Salih Dursun, Dk. 68 Vukovic, Dk. 89 Serkan Yavuz (Sakaryaspor), Dk.18 Hoti, Dk. 59 Barış Ekincier, Dk. 70 Djokanovic, Dk. 88 Fatih Karasu (Ümraniyespor)