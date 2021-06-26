Caner Erkin: Çocukluğumdan beri Fenerbahçeliyim

Fenerbahçeli Caner Erkin genel kurulda oy kullanmasının ardından basın mensuplarına değerlendirmeler yaptı. Erkin, "Küçüklükten beri Fenerbahçeliyim" dedi.

Fenerbahçeli futbolcu Caner Erkin, Seçimli Olağan Genel Kurul'da oy kullandı. Caner Erkin daha sonra açıklamalarda bulundu.

"BEN AKITTIĞIM TERİ BİLİYORUM"

"İnşallah hayırlısı olur. İnşallah başkanımız uzun süreler daha burada olur. "Haklıydık, kazandık" yazısını okudum. Ben de buradaydım, ufak bir ayrılık oldu. Ancak uzun yıllar vücudum el verdiği sürece Fenerbahçe'ye hizmet edeceğim.





Her şey ortadaydı, sahada hakkımızla şampiyonluk aldık. Alnımızın teriyle kazandık, ben o akıttığım teri biliyorum. Rakiplerin bize nasıl hırs yaptıklarını da hatırlıyorum. Biz daha iyi oynadık ve kazandık."

"SÜNNET VİDEOMU PAYLAŞACAĞIM"

"Galatasaray'da oynarken bile Fenerbahçeli olduğumu söyledim. Sünnet olurken bir videom vardı, onu bir ay sonra paylaşacağım. Küçüklükten beri Fenerbahçeliyim. Diğer kulüplerde böyle bir şey hissetmedim."





"FENERBAHÇE HEP KALBİMDE OLACAK"

"Ölene kadar Fenerbahçeli olacağım. Fenerbahçelilik çok farklı. Beşiktaş, Galatasaray'a da saygım var ama Fenerbahçe hep kalbimde olacak. Fenerbahçelilik zordur. Herkes karşımızda olabilir. Biz sonuna kadar savaşacağız."

BEŞİKTAŞLILARI KIZDIRDI

Siyah-beyazlı taraftarlar eski futbolcularının bu sözlerinin ardından Caner Erkin'in Kadıköy'de Çarşı grubunun önünde diz çöktüğü fotoğrafı paylaşarak açıklamalara tepki gösterdi.

FENERBAHÇE FORMASINI ATMIŞTI

Fenerbahçe'nin geçtiğimiz sezon Fatih Karagümrük maçının 16. dakikasında formasını değiştirmek için kenara gelen Caner Erkin, çubukluyu yere fırlatarak sarı-lacivertli taraftarların tepkisini çekmişti.