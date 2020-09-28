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Caner Erkin: Sonu şampiyonluk olacak

Caner Erkin: Sonu şampiyonluk olacak

Fenerbahçe'ye uzun bir aranın ardından geri dönen Caner Erkin, Instagram hesabından yaptığı paylaşımla 20. şampiyonluk için umutlu ve iddialı konuştu.