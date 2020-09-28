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    Caner Erkin: Sonu şampiyonluk olacak

    Fenerbahçe'ye uzun bir aranın ardından geri dönen Caner Erkin, Instagram hesabından yaptığı paylaşımla 20. şampiyonluk için umutlu ve iddialı konuştu.
    • Haber Merkezi
    • 28.09.2020 - 10:22
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    Caner Erkin: Sonu şampiyonluk olacak

    Yeni sezon öncesinde birçok transfere imza atan Fenerbahçe Süper Lig'in 3. haftasında ezeli rakibi Galatasaray'a konuk oldu.

    İki takımın kontrolünde geçen maçta gol sesi çıkmadı ve iki takım da birer puan ile sahadan ayrıldı.

    SONU ŞAMPİYONLUK OLACAK

    4 yıl sonra Fenerbahçe'ye geri dönen Caner Erkin, dün akşam derbide ilk 11'de yer aldı.

    Gösterdiği performans ile taraftarın büyük beğenisini toplayan yıldız sol bek maç sonunda "Sonu şampiyonluk olacak" paylaşımı yaptı.

    Bilindiği üzere Caner'in adı transfer döneminde Galatasaray ile de anılıyordu...

    Caner Erkin: Sonu şampiyonluk olacak #1

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