Caner Erkin söz verdiği çocukluk videosunu paylaştı

Fenerbahçe'nin tecrübeli sol beki Caner Erkin, Dünya Fenerbahçeliler Günü'nde sünnet düğününde çekilen videoyu paylaşarak o dönem de sarı-lacivertli takımı tuttuğunu ispat etti.

Fenerbahçe'nin tecrübeli sol beki Caner Erkin, seçim günü verdiği sözü yerine getirerek sünnet videosunu 19 Temmuz Dünya Fenerbahçeliler Günü'ne özel olarak paylaştı.

Videoda Caner Erkin'in Fenerbahçeli olduğunu söylediği görülüyor.

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CANER ERKİN NE DEMİŞTİ?

Fenerbahçe başkanının seçildiği kongre gününde FB TV'ye konuşan Caner Erkin, "Galatasaray'da oynarken bile Fenerbahçeli olduğumu söyledim. Sünnet olurken bir videom vardı, onu bir ay sonra paylaşacağım. Küçüklükten beri Fenerbahçeliyim. Diğer kulüplerde böyle bir şey hissetmedim." ifadelerini kullanmıştı.

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Öte yandan Caner'in bu paylaşımının ardından bazı Fenerbahçeli ve Beşiktaşlılar da başarılı sol bekin Beşiktaş forması giydiği dönemde Çarşı tribününün önüne giderek diz çökmesini hatırlattı.