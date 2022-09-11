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    Caner Erkin Süper Lig'e damga vurdu

    Karagümrük'te forma giyen tecrübeli futbolcu Caner Erkin, 5 maçta 4 asist yaparak dikkatleri üzerine çekti.
    • 11.09.2022 - 11:02
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    Caner Erkin Süper Lig'e damga vurdu

    Süper Lig'in 6. haftasında Giresunspor'u konuk eden Fatih Karagümrük, 1 puanı 90+2'de kurtardı. 75. dakikada Rijad Bajic'in attığı golle geriye düşen kırmızı-siyahlılar, 90+2. dakikada Caner Erkin'in asistinde Mbaye Diagne'nin golüyle eşitliği yakaladı ve sahadan 1-1'lik eşitlikle ayrıldı.

    2 maçtır berabere kalan, 3 maçtır kaybetmeyen Gümrük, 5 puanla 14. sırada yer alırken Caner Erkin performansıyla tüm dikkatleri üzerine çekti.

    5 maçta 4 asist

    Karagümrük'ün çıktığı 5 maça da ilk 11'de başlayan ve 90 dakika sahada kalan 33 yaşındaki sol bek, İstanbul ekibininde 4. asiste ulaştı.

    Milli oyuncu; ilk olarak 1. haftada Alanyaspor'a 4-2 kaybettikleri maçta Davide Biraschi'ye gol pası verdi. Beşiktaş 'a 4-1 mağlup oldukları maçta Diagne'ye asist yapan Caner, sezonun ilk galibiyetini aldıkları (4-1) Ankaragücü maçında bu sefer Fabio Borini'ye pasını verdi. Giresunspor karşısında Diagne'ye kornerden asist yapan tecrübeli oyuncu, Senegalli forvete bu sezon ikinci kez gol attırdı.

    Caner Erkin Süper Lig e damga vurdu #1

    Pirlo'nun gözdesi

    Gümrük'ün attığı 8 golün 4'ünde imzası bulunan Caner, yükselen performansıyla Pirlo'nun da gözdesi oldu.

    Tüm maçlarda 90 dakika oynayan, dinamizmi ve hırslı mücadelesi ile alkış toplayan başarılı oyuncu, futbolseverlerden de tam not aldı. Sosyal medya da başarılı oyuncu ile ilgili övgü dolu tweetler atıldı.


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