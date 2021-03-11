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Caner Erkin takıma geri döndü
Fenerbahçe'de teknik direktör Erol Bulut'a tepki gösterdiği için kadro dışı bırakılan Caner Erkin, affedildi.
- Haber Merkezi
- 11.03.2021 - 15:45
- Güncelleme : 11.03.2021 - 16:19
Süper Lig'in 30. haftasında oynayacağı Gençlerbirliği maçının hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe'de, önemli bir gelişme yaşandı.
Oyundan her alınışında teknik direktör Erol Bulut'a el-kol hareketi yaparak tepki gösteren Caner Erkin, hocanın otoritesini sarstığı gerekçesiyle Trabzonspor maçı öncesi kadro dışı bırakılmıştı.
ÖZÜR DİLEDİ
Antalyaspor ve Konyaspor karşılaşmalarında da kadroya alınmayan tecrübeli sol bek, Bulut'tan özür dileyince affedildi.
Kadro dışı bırakılan Caner Erkin takıma geri döndü - İZLE
Bugünkü antrenmanda yer alan 32 yaşındaki oyuncu, pazar günü oynanacak Gençlerbirliği mücadelesinde forma giyebilecek.