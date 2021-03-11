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    Caner Erkin takıma geri döndü

    Caner Erkin takıma geri döndü

    Fenerbahçe'de teknik direktör Erol Bulut'a tepki gösterdiği için kadro dışı bırakılan Caner Erkin, affedildi.
    • Haber Merkezi
    • 11.03.2021 - 15:45
    • Güncelleme : 11.03.2021 - 16:19
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    Süper Lig'in 30. haftasında oynayacağı Gençlerbirliği maçının hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe'de, önemli bir gelişme yaşandı.

    Oyundan her alınışında teknik direktör Erol Bulut'a el-kol hareketi yaparak tepki gösteren Caner Erkin, hocanın otoritesini sarstığı gerekçesiyle Trabzonspor maçı öncesi kadro dışı bırakılmıştı.

    Caner Erkin takıma geri döndü #1

    ÖZÜR DİLEDİ

    Antalyaspor ve Konyaspor karşılaşmalarında da kadroya alınmayan tecrübeli sol bek, Bulut'tan özür dileyince affedildi.

    Kadro dışı bırakılan Caner Erkin takıma geri döndü - İZLE

    Bugünkü antrenmanda yer alan 32 yaşındaki oyuncu, pazar günü oynanacak Gençlerbirliği mücadelesinde forma giyebilecek.

    Caner Erkin takıma geri döndü #2

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