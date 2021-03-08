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    Caner Erkin takıma geri dönüyor

    Caner Erkin takıma geri dönüyor

    Erol Bulut'tan özür dileyen Caner Erkin'in affedildiği öğrenildi. Tecrübeli sol bek, kısa süre içerisinde takımla birlikte çalışmalara başlayacak.
    • Haber Merkezi
    • 08.03.2021 - 09:38
    • Güncelleme : 08.03.2021 - 10:01
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    Sezon başından bu yana her oyundan alınışında teknik direktör Erol Bulut'a tepki gösteren Caner Erkin, Trabzonspor maçı öncesi kadro dışı bırakılmıştı.

    ÖZÜR DİLEDİ

    Bir süredir takımdan ayrı olarak çalışan tecrübeli oyuncunun, Bulut ile bir görüşme yaptığı ve 46 yaşındaki teknik adamdan özür dilediği belirtildi.

    Bulut'un ise, Caner'in bu adımı sonrası 32 yaşındaki futbolcuyu affettiği aktarıldı.

    Caner Erkin takıma geri dönüyor #1

    GENÇLERBİRLİĞİ MAÇINDA KADRODA OLACAK

    Konya'ya götürülmeyen Erkin, hafta içi takımla birlikte çalışmalara başlayacak ve gelecek hafta oynanacak Gençlerbirliği karşılaşmasının kadrosuna alınacak.

    Bundan sonraki süreçte hem yönetimin hem de teknik ekibin, disiplini elde tutmak adına benzer hareketlerde aynı tavrı sergileyecekleri belirtildi.

    Caner Erkin takıma geri dönüyor #2

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