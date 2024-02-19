Caner Erkin yine olay oldu! Frikikten gol atan oyuncu, takım arkadaşlarına kızdı

1. Lig'in lideri Eyüpspor, yoluna emin adımlarla devam ediyor.
23. hafta mücadelesinde Ümraniyespor ile deplasmanda karşı karşıya gelen Eyüpspor, İstanbul derbisini 3-1'lik skorla kazanmayı başardı.
Arda Turan'ın çalıştırdığı Eyüpspor puanını 55'e yükseltirken, Ümraniyespor 27 puanda kaldı.
58. dakikada çok uzaklardan kazanılan frikiği kullanan Caner Erkin, skoru 1-1'e getirdi. Caner, bu sezon Eyüpspor'da 21 maça çıktı, 6 gol, 6 asiste ulaştı.
Eyüpspor'un diğer sayılarını 69'da Samuel Saiz ve 90+4'te Ahmed Kutucu attı.
Ümraniyespor'un tek sayısı ise 52'de Emrecan Bulut'tan geldi.
Caner Erkin, gol atmasına rağmen takım arkadaşlarına kızdı
Öte yandan karşılaşmaya damga vuran isim Caner Erkin oldu.
Kullandığı serbest vuruşta hiçbir takım arkadaşı topa vuramayan deneyimli sol bek, attığı gole sevinmezken, Eyüpsporlu futbolculara kızdı.
Ortasına kimsenin vuramamasına sinirlenen Caner, sosyal medyada da gündeme oturdu.
Görüntüler beIN Sports'tan alınmıştır.
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