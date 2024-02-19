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Caner Erkin yine olay oldu! Frikikten gol atan oyuncu, takım arkadaşlarına kızdı

Caner Erkin yine olay oldu! Frikikten gol atan oyuncu, takım arkadaşlarına kızdı Eyüpspor; İstanbul derbisinde Ümraniyespor'u 3-1 yendi, Caner Erkin attığı gol ve sonrasındaki davranışıyla mücadeleye damga vurdu.