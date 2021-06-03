Caner Erkin: Yolun açık olsun hocam

Fenerbahçeli futbolcu Caner Erkin, sosyal medya hesabından Emre Belözoğlu'na veda etti.

Fenerbahçe'de geçtiğimiz günlerde başkan Ali Koç, yeni sezonda teknik direktör olarak tercihlerini yabancı bir antrenörden yana kullandıklarını, Emre Belözoğlu'na da yardımcılık teklif ettiklerini ancak Belözoğlu'nun buna sıcak bakmadığını dile getirmişti.

Dün Emre Belözoğlu da "Yıllar önce futbolcu olarak girdiğim bu kapıdan Kaptan, ardından Sportif Direktör ve son olarak da Teknik Direktör olarak görev yaptığım evimden, bugün itibarı ile Fenerbahçe'nin bir evladı olarak ayrılıyorum." ifadeleriyle ayrılığı duyurmuştu.

"YOLUN AÇIK OLSUN HOCAM"

Bugün de Fnerbahçe'nin deneyimli oyuncusu Caner Erkin, Belözoğlu'na bir veda mesajı yayınladı.

Caner Erkin yaptığı paylaşımda, "Hocam, seni seviyorum. Yolun açık olsun." ifadelerini kullandı.