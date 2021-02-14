Caner Erkin'den Erol Bulut'a değişiklik tepkisi

Fenerbahçeli futbolcu Caner Erkin, oyundan alınırken saha kenarında bulunan şişeleri tekmeleyerek tepki gösterdi.

Süper Lig'de oynanan Fatih Karagümrük-Fenerbahçe maçında sarı-lacivertli futbolcu Caner Erkin oyundan alınırken tepki gösterdi.

SU ŞİŞELERİNİ TEKMELEDİ

Müsabakanın 82. dakikasında yerini Marcel Tisserand'a bırakan Erkin, saha kenarında bulunan şişeleri tekmeleyerek kenara gelirken tepki verdi.

Erol Bulut'un Caner Erkin'e nasıl tepki vereceği ise şimdiden merak konusu oldu.