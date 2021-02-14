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- Caner Erkin'den Erol Bulut'a değişiklik tepkisi
Caner Erkin'den Erol Bulut'a değişiklik tepkisi
Fenerbahçeli futbolcu Caner Erkin, oyundan alınırken saha kenarında bulunan şişeleri tekmeleyerek tepki gösterdi.
- Haber Merkezi
- 14.02.2021 - 10:06
- Güncelleme : 14.02.2021 - 10:53
Süper Lig'de oynanan Fatih Karagümrük-Fenerbahçe maçında sarı-lacivertli futbolcu Caner Erkin oyundan alınırken tepki gösterdi.
SU ŞİŞELERİNİ TEKMELEDİ
Müsabakanın 82. dakikasında yerini Marcel Tisserand'a bırakan Erkin, saha kenarında bulunan şişeleri tekmeleyerek kenara gelirken tepki verdi.
Erol Bulut'un Caner Erkin'e nasıl tepki vereceği ise şimdiden merak konusu oldu.