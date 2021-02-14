Euro
8.526
-0.13%
Dolar
7.0357
0.14%
Altın
412.09
-0.09%
Borsa
1.538
-0.46%
Bitcoin
346.607
3.40%
EXEN Coin
17.72
-1.33%
1ºC
İstanbul
Hafif kar 1 C
    Caner Erkin'den Erol Bulut'a değişiklik tepkisi

    Caner Erkin'den Erol Bulut'a değişiklik tepkisi

    Fenerbahçeli futbolcu Caner Erkin, oyundan alınırken saha kenarında bulunan şişeleri tekmeleyerek tepki gösterdi.
    • Haber Merkezi
    • 14.02.2021 - 10:06
    • Güncelleme : 14.02.2021 - 10:53
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et

    Süper Lig'de oynanan Fatih Karagümrük-Fenerbahçe maçında sarı-lacivertli futbolcu Caner Erkin oyundan alınırken tepki gösterdi.

    SU ŞİŞELERİNİ TEKMELEDİ

    Müsabakanın 82. dakikasında yerini Marcel Tisserand'a bırakan Erkin, saha kenarında bulunan şişeleri tekmeleyerek kenara gelirken tepki verdi.

    Erol Bulut'un Caner Erkin'e nasıl tepki vereceği ise şimdiden merak konusu oldu.

    Caner Erkin den Erol Bulut a değişiklik tepkisi #1

    Caner Erkin den Erol Bulut a değişiklik tepkisi #2

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir