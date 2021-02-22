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    Caner Erkin'den Erol Bulut'a sert tepki

    Süper Lig'in 26. haftasında Fenerbahçe'nin Göztepe'yi konuk ettiği maçta 88. dakikada oyundan alınan Caner Erkin, teknik direktör Erol Bulut'un değişiklik tercihine büyük tepki gösterdi.
    • Haber Merkezi
    • 22.02.2021 - 12:35
    • Güncelleme : 22.02.2021 - 12:50
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    Caner Erkin'den Erol Bulut'a sert tepki

    Süper Lig'in 26. haftasında Fenerbahçe, sahasında Göztepe'yi konuk ederken teknik direktör Erol Bulut, karşılaşmadaki son değişiklik hakkını 88. dakikada Papiss Cisse'yi oyuna almak adına kullandı.

    EROL BULUT'A TEPKİ

    Değişiklik sırasında oyundan çıkması adına numarası işaret edilen Caner Erkin, hocasına büyük tepki gösterdi.

    88. dakikada Papiss Cisse oyuna girmek için beklerken tabelada numarasını gören Caner Erkin, el hareketlerinin yanı sıra sert sözlerle bu karara tepki verdi.

    Caner Erkin, karşılaşmanın 82. dakikasında ise maçın hakemi Hüseyin Göçek'e itirazları nedeniyle sarı kart görmüştü.

    Caner Erkin den Erol Bulut a sert tepki #1

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