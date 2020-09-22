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    Caner Erkin'den Erol Bulut'a serzeniş

    Caner Erkin'den Erol Bulut'a serzeniş

    Fenerbahçe'nin tecrübeli futbolcusu Caner Erkin, 0-0 berabere kalınan Hatayspor maçında oyundan çıkarken teknik direktör Erol Bulut'a kısa süreli tepki gösterdi.
    • Haber Merkezi
    • 22.09.2020 - 09:17
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    Süper Lig'in 2. haftasında 9 kişi kalan Hatayspor ile 0-0 berabere kalan Fenerbahçe'de, moraller bir hayli bozuldu.

    CANER ERKİN TRİP ATTI

    Derbi öncesinde evinde ligin yeni temsilcisini yenmek isteyen sarı-lacivertliler, aradığı golü bulamayınca 1 puana razı oldu.

    Karşılaşmanın en dikkat çeken anı ise 82. dakikada yaşandı. Oyundan alınan ve yerini Deniz Türüç'e bırakan Caner Erkin, teknik direktör Erol Bulut'un verdiği bu değişiklik kararına tepki gösterdi.

    Tecrübeli sol bek, oyundan alınana kadar sarı-lacivertli takımda dikkat çeken isimler arasında yer alıyordu.

    İşte o anlar...

    Caner Erkin den Erol Bulut a serzeniş #1

    Caner Erkin den Erol Bulut a serzeniş #2

    Caner Erkin den Erol Bulut a serzeniş #3

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