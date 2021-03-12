Caner Erkin'den Erol Bulut'a söz

Dün takıma geri dönen Caner Erkin'in, Erol Bulut'la yaptığı görüşmede, "Bir daha bana yakışmayan görüntüler içinde olmayacağım" dediği öğrenildi.

Sezon başından bu yana oyundan her alınışında el-kol hareketi yaparak teknik direktör Erol Bulut'a tepki gösteren Caner Erkin, Trabzonspor maçı öncesi hocanın otoritesini sarstığı gerekçesiyle kadro dışı bırakılmıştı.

Antalyaspor ve Konyaspor karşılaşmalarının kadrosuna alınmayan ve bir süredir bireysel olarak çalışmalarını sürdüren 32 yaşındaki futbolcu, hocasından özür dileyince takıma geri döndü.

"BİR DAHA YAPMAYACAĞIM"

Dün ilk kez antrenmana çıkan tecrübeli oyuncunun, Bulut ile yaptığı görüşmede "Kazanma hırsıyla bazen yanlış hareketler yapabiliyorum. Şampiyonluk yolunda takıma katkı vermek istiyorum. Bir daha bana yakışmayan görüntüler içinde olmayacağım." dediği öğrenildi.