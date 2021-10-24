Caner Erkin'den Farioli'ye tepki

F. Karagümrük evinde Hatayspor'u ağırladı. Mücadeleye damga vuran isim ise Caner Erkin oldu. İstanbul ekibinin tecrübeli futbolcusu oyundan 63. dakikada alınınca teknik heyete tepki gösterdi.

Süper Lig 'de 10. haftanın sonucu en çok merak edilen maçlarından birinde Fatih Karagümrük'le Hatayspor karşı karşıya geldi.

FARIOLI'YE TEPKİ GÖSTERDİ

Mücadeleye damga vuran isim ise Caner Erkin oldu. İstanbul ekibinin tecrübeli futbolcusu oyundan 63. dakikada alınınca teknik heyete tepki gösterdi.

Teknik direktörleriyle yaşadığı gerginliklerle sık sık gündem olan Caner Erkin, teknik direktör Farioli'ye kısa süreli bir serzenişte bulundu.

(Görüntü beIN Sports'tan alınmıştır)