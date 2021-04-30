Caner Erkin'den Harun Tekin'e baraj tepkisi

Altay Bayındır'ın sakatlığında kaleyi koruyan Harun Tekin frikik esnasında baraja fazla adam isteyince saha içindeki ilginç diyaloglar yayıncı kuruluş mikrofonları aracılığı ile ekranlara yansıdı.

Süper Lig'in 38. haftasında Fenerbahçe, Alanya virajında önemli bir kayıp yaşarken Gökhan Gönül'ün Davidson'u düşürüp takımını 10 kişi bırakması maçın kader anı oldu.

Hakem Yaşar Kemal Uğurlu pozisyonda tereddütsüz olarak kırmızı kartını çıkardı. Yapılan kontrollerde pozisyonun ofsayt olmadığı da saptanınca Gökhan'ın kırmızı kartı geçerli sayıldı ve Fenerbahçe 10 kişi sürdürdü.

Fenerbahçeli oyuncular pozisyonun ardından moral olarak da gerilerken ilk yarının son bölümünde frikik atışındaki diyaloglar ekranlara da yansıdı.

(Görüntüler beIN Sports'tan alınmıştır)

"OĞLUM ADAM YOK BURADA"

Altay Bayındır'ın sakatlığında kaleyi koruyan Harun Tekin ceza sahası dışındaki serbest vuruş esnasında barajın 5 kişiden oluşmasını istedi.

Ozan Tufan da '4 kişi olsun' uyarısı yaptı. Caner Erkin'in ''Oğlum adam yok burada!'' sözleri ise sosyal medyayı adeta salladı.

Öyle ki kırmızı kartın ardından eksilen Fenerbahçe'de baraj dışı kalan 3 oyuncuya karşılık 6 Alanyasporlu ceza sahası içerisinde pozisyon aldı.

Caner Erkin'in Harun Tekin'e isyanı yayıncı kuruluş mikrofonlarına yansıdı. Kullanılan frikik atışında top üstten dışarı gitti.

(Görüntüler beIN Sports'tan alınmıştır)

