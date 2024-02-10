Caner Erkin'den Sergen Yalçın ve Vitor Pereira itirafı

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Ligimizde Fenerbahçe ve Beşiktaş formalarını terleten milli futbolcu Caner Erkin, şu sıralar 1. Lig ekibi Eyüpspor'la Süper Lig'e çıkma yarışı veriyor.

49 puanla zirvede yer alan İstanbul ekibinde etkili bir performans gösteren Erkin, Asist Analiz'de yer alan Az Önce Konuştum Spor'a özel açıklamalarda bulundu.

"Sergen Yalçın'ın yetenekli sol ayaklara garezi var"

Siyah-beyazlı takımdan ayrılmayı istemediğini aktaran deneyimli futbolcu, Sergen Yalçın'ı suçladı.

Beşiktaş'ta kalmak istiyordum ama Sergen hocada benimle ilgili anlamsızca bir durum olduğunu seziyordum. Başkan Ahmet Nur Çebi'nin babası beni çok severdi. 'Caner giderse seni evlatlıktan reddederim. Beşiktaş'ta bırakacak futbolu' demiş. Başkan beni çağırdı yanına, dedi ki 'Caner varsa isteyen bir kulüp git', 'Ne oldu başkanım para konuşmadım bile seninle' dedim. 'Ya anla işte' dedi. Sergen hoca devam edecek. Onun için de net bir şekilde söyleyemiyor. 'Tamam başkanım' dedim, 'Anladım ben anlayacağımı.' Taraftarda sıkıntı yok, kulüpte sıkıntı yok. Buradan ne çıkıyor? Hocada var demek ki. Aramızda hiçbir gerginlik de yoktu. Neden istemedi hiç bilmiyorum. Herhalde yetenekli sol ayaklara karşı bir garezi var.