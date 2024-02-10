Caner Erkin'den Sergen Yalçın ve Vitor Pereira itirafı

Ligimizde Fenerbahçe ve Beşiktaş formalarını terleten milli futbolcu Caner Erkin, şu sıralar 1. Lig ekibi Eyüpspor'la Süper Lig'e çıkma yarışı veriyor.
49 puanla zirvede yer alan İstanbul ekibinde etkili bir performans gösteren Erkin, Asist Analiz'de yer alan Az Önce Konuştum Spor'a özel açıklamalarda bulundu.
"Sergen Yalçın'ın yetenekli sol ayaklara garezi var"
Siyah-beyazlı takımdan ayrılmayı istemediğini aktaran deneyimli futbolcu, Sergen Yalçın'ı suçladı.
Beşiktaş'ta kalmak istiyordum ama Sergen hocada benimle ilgili anlamsızca bir durum olduğunu seziyordum. Başkan Ahmet Nur Çebi'nin babası beni çok severdi. 'Caner giderse seni evlatlıktan reddederim. Beşiktaş'ta bırakacak futbolu' demiş. Başkan beni çağırdı yanına, dedi ki 'Caner varsa isteyen bir kulüp git', 'Ne oldu başkanım para konuşmadım bile seninle' dedim. 'Ya anla işte' dedi. Sergen hoca devam edecek. Onun için de net bir şekilde söyleyemiyor. 'Tamam başkanım' dedim, 'Anladım ben anlayacağımı.' Taraftarda sıkıntı yok, kulüpte sıkıntı yok. Buradan ne çıkıyor? Hocada var demek ki. Aramızda hiçbir gerginlik de yoktu. Neden istemedi hiç bilmiyorum. Herhalde yetenekli sol ayaklara karşı bir garezi var.
Ali Koç'la ne konuştu?
Daha sonra sarı-lacivertli takıma dönerek ikinci Fenerbahçe dönemini başlatan Caner Erkin, Fenerbahçe’ye Vitor Pereira’nın gelişi sırasında Ali Koç ile arasında geçen diyaloğu şu şekilde anlattı:
Ali Koç geldi 'Seninkini getiriyorum' dedi. Hocamız yoktu o zaman, Emre Belözoğlu ayrılmıştı. Takımı Volkan Demirel çalıştırıyordu. 'Benimki derken' dedim. Benim kadro dışı kaldığım zamanda Vitor Pereira vardı. 'Onu getiriyorum' dedi başkan. Güldüm, çünkü ben saldırmıştım adama. Galatasaray maçında bir anda oynamayacağımı görünce benim kayış atmıştı. Ali Koç, 'Pereira'yı sen karşılayacaksın' dedi. 'Tamam' dedim. Karşıladım, fotoğraflar var. O konu açıldı, 'Tamam problem yok, olur böyle şeyler' dedi.
"Senin kuracağın kadroyu..."
Hatırlanacağa üzere Vitor Pereira'nın ilk sezonunda Caner Erkin'i Galatasaray derbisi öncesi yedek bırakması üzerine ikili arasında bir tartışma çıktığı basına yansımıştı.
Caner'in hocasının üzerine yürüyerek, "Senin kuracağın kadroyu s..." dediği iddia edilmiş ardından deneyimli sol bek kadro dışı bırakılarak takımdan gönderilmişti.
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