Caner Erkin'den Volkan Demirel'e isyan

Süper Lig'in 22. haftasında Beşiktaş'a 1-0 yenilen Fatih Karagümrük'te Caner Erkin, Volkan Demirel'e serzenişte bulundu.

Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan mücadele, 1-0 Beşiktaş'ın üstünlüğü ile sona ererken son anlarda oyundan alınan Caner Erkin kararı beğenmedi.

"HOCAM NİYE DEĞİŞTİRİYORSUN"

Müsabakanın 89. dakikada Volkan Demirel, Caner Erkin'in yerine Alparslan Erdem'i oyunu sürerken bu kararı beğenmeyen tecrübeli futbolcu, "Hocam niye değiştiriyorsun ya!" sözleriyle serzenişte bulundu.

Caner Erkin, maçın 37. dakikasında penaltıya sebebiyet verirken Batshuayi atışı gole çevirdi.