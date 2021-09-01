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    Caner Erkin'in menajeri: Trabzonspor ile görüşmedik

    Fenerbahçe'de kadro dışı kalan Caner Erkin'in menajerinden Trabzonspor iddiaları üzerine açıklama geldi.
    • Haber Merkezi
    • 01.09.2021 - 16:40
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    Caner Erkin'in menajeri: Trabzonspor ile görüşmedik

    Transfelerini büyük oranda tamamlayan Trabzonspor'da sol bek mevkiisi için Caner Erkin'in gündemde olduğu iddia edilmişti.

    Fenerbahçe'de kadro dışı bırakılan ve tek başına çalışmalarını sürdüren Caner ile Rizespor ciddi şekilde ilgilenmişti.

    "TRABZONSPOR'LA GÖRÜŞMEMİZ OLMADI"

    Son olarak Trabzonspor iddiaları gündeme gelirken oyuncunun temsilcisi Batur Altıparmak yaptığı açıklamada "Trabzonspor ile görüşmemiz olmadı" ifadelerini kullandı.

    Öte yandan bordo-mavili kulüp yöneticileri de girişim iddialarını doğrulamadı.

    Caner Erkin in menajeri: Trabzonspor ile görüşmedik #1

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