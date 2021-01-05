Caner Erkin'in testi negatife döndü

Koronavirüse yakalandığı için Kasımpaşa maçında forma giyemeyen Caner Erkin iyileşti. Tecrübeli sol bek, Alanyaspor mücadelesinde oynayabilecek.

Kasımpaşa'yı deplasmanda 3-0 yenen Fenerbahçe'de Alanyaspor maçı hazırlıkları başladı.

Can Bartu Tesisleri'nde, teknik direktör Erol Bulut yönetiminde gerçekleştirilen idman saat 12.00’de başladı. Kasımpaşa karşısında ilk 11’de sahaya çıkan oyuncular, antrenmanı rejenerasyon çalışması ile tamamladı. Diğer oyuncular ise ısınma ve çabukluk çalışmasının ardından pas çalışması yaptı. İdman, dar alanda gerçekleştirilen çift kale maçla tamamlandı.

SERDAR SALONDA ÇALIŞTI

Koronavirüs testi negatife dönen Caner Erkin antrenmanın tamamında takımla çalışırken, Serdar Aziz ise çalışmalarını salonda sürdürdü. Ayak bileğinde ağrıları bulunan Filip Novak ile Gökhan Gönül’ün tedavilerine devam edildi.

CANER'İN FOTOĞRAFI PAYLAŞILDI

Sarı-lacivertliler, perşembe günü evinde oynayacağı Alanyaspor maçının hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacak.

Fenerbahçe, Caner Erkin'in dönüşünü sosyal medyadan paylaşılan fotoğrafla taraftara müjdeledi.