Caner Erkin'le Vitor Pereira'dan birlik beraberlik mesajı

Bir önceki döneminde Caner Erkin'le küfre varan bir tartışma yaşayan Vitor Pereira buzları eritti. Tecrübeli teknik adam Caner Erkin'le samimi poz vererek birlik beraberlik mesajı verdi.

Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Vitor Pereira olurken en çok merak edilen konulardan bir tanesi de bir önceki döneminde Caner Erkin'le tartışma yaşayan Portekizli hocanın milli futbolcuya takınacağı tutumdu.

Sarı-lacivertliler yaptığı son paylaşımla Caner Erkin ve Vitor Pereira'nın samimi bir şekilde birbirlerine sarıldığı fotoğrafı paylaşarak taraftarların endişesini giderirken tecrübeli sol bekin takımdan gönderileceği haberleri de böylece yalanlanmış oldu.

NE YAŞANMIŞTI?

Pereira'nın önceki döneminde bir Galatasaray derbisi öncesi Caner Erkin yerine ilk 11'de Hasan Ali Kaldırım'a şans vermesi milli futbolcuyu çıldırtmış ve deneyimli teknik adama "Senin kuracağın kadroyu s...." diyerek tepkisini dile getirmişti.

Yaşanan tartışmaların ardından Caner Erkin sezon sonu takımdan gönderilmişti.