Caner ve Gökhan Fenerbahçe amblemini öptü

Fenerbahçe'nin tecrübeli futbolcuları Gökhan Gönül ve Caner Erkin sarı-lacivertli locada oturan taraftarlara doğru koşarken armayı öptü.

Fenerbahçe'nin sezon başında yeniden kadrosuna kattığı Gökhan Gönül ve Caner Erkin Süper Lig'in 8. haftasında oynanan Konyaspor maçı öncesinde tribünlere giderek taraftarı selamladı.

İki futbolcunun da locada bulunan az sayıdaki taraftara giderken formadaki Fenerbahçe amblemini öpmesi de dikkat çekti.

KADIKÖY'DE DOLAR FIRLATILMIŞTI

Gökhan Gönül'ün Kadıköy'de Beşiktaş formasıyla çıktığı maç ise Türk futbolunun unutulmaz karelerine sahne olmuştu. Ezeli rakibe transfer olduktan sonra rakip takım formasıyla Şükrü Saraçoğlu Stadyumu'na gelen tecrübeli futbolcuya bazı Fenerbahçeli taraftarlar dolar fırlatarak tepkilerini göstermişti.

CANER ERKİN'E DE KÜFÜR EDİLMİŞTİ

Gökhan Gönül gibi Beşiktaş'ın yolunu tutan Caner Erkin'e de Kadıköy'de sahaya çıktığı bir maçta taraftarlar tarafından küfür edilerek tepki gösterilmişti. Deneyimli sol bek o dönem tepkisini ise Beşiktaşlı taraftarların bulunduğu tribüne gidip diz çökerek göstermişti.