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    Caner ve Gökhan Fenerbahçe amblemini öptü

    Caner ve Gökhan Fenerbahçe amblemini öptü

    Fenerbahçe'nin tecrübeli futbolcuları Gökhan Gönül ve Caner Erkin sarı-lacivertli locada oturan taraftarlara doğru koşarken armayı öptü.
    • Haber Merkezi
    • 07.11.2020 - 20:04
    • Güncelleme : 07.11.2020 - 20:13
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    Fenerbahçe'nin sezon başında yeniden kadrosuna kattığı Gökhan Gönül ve Caner Erkin Süper Lig'in 8. haftasında oynanan Konyaspor maçı öncesinde tribünlere giderek taraftarı selamladı.

    İki futbolcunun da locada bulunan az sayıdaki taraftara giderken formadaki Fenerbahçe amblemini öpmesi de dikkat çekti.

    Caner ve Gökhan Fenerbahçe amblemini öptü #1

    KADIKÖY'DE DOLAR FIRLATILMIŞTI

    Gökhan Gönül'ün Kadıköy'de Beşiktaş formasıyla çıktığı maç ise Türk futbolunun unutulmaz karelerine sahne olmuştu. Ezeli rakibe transfer olduktan sonra rakip takım formasıyla Şükrü Saraçoğlu Stadyumu'na gelen tecrübeli futbolcuya bazı Fenerbahçeli taraftarlar dolar fırlatarak tepkilerini göstermişti.

    Caner ve Gökhan Fenerbahçe amblemini öptü #2

    Caner ve Gökhan Fenerbahçe amblemini öptü #3

    CANER ERKİN'E DE KÜFÜR EDİLMİŞTİ

    Gökhan Gönül gibi Beşiktaş'ın yolunu tutan Caner Erkin'e de Kadıköy'de sahaya çıktığı bir maçta taraftarlar tarafından küfür edilerek tepki gösterilmişti. Deneyimli sol bek o dönem tepkisini ise Beşiktaşlı taraftarların bulunduğu tribüne gidip diz çökerek göstermişti.

    Caner ve Gökhan Fenerbahçe amblemini öptü #4

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