Capone, Fatih Terim'i ziyaret etti

Galatasaray'ın efsane futbolcularından Capone, sarı-kırmızılı ekibin 1999-2000 sezonunda UEFA Kupası'nı aldığı dönemde birlikte çalıştığı eski teknik direktörü Fatih Terim'i ziyaret etti.

Galatasaray'ın unutulmaz sağ beklerinden Capone, sarı-kırmızılı ekibin efsane teknik direktörü Fatih Terim ile yeniden bir araya geldi.

Geçtiğimiz gün günlerde Florya Metin Oktay Tesisleri'ni ziyaret eden Brezilyalı isim birlikte çalıştığı eski teknik direktörü Fatih Terim'e de ziyarette bulundu.

Capone sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Baba İmparator'u ziyaret. Seninle bir araya gelmek her zaman güzel" ifadelerine yer verdi.

Terim'in vazgeçilmezi olmuştu

Capone, Galatasaray'ın 1999-2000 sezonunda UEFA Kupası'nı aldığı dönemde teknik direktör Fatih Terim'in vazgeçilmezi olmuş, dörtlü savunmanın sağındaki performansıyla takdir toplamıştı.

Geçtiğimiz günlerde Florya Metin Oktay Tesisleri'ni ziyaret eden Brezilyalı eski oyuncu, UEFA Kupası zaferini unutamadığını belirterek, şu açıklamayı yapmıştı:

"Birçok kupa aldık ve bunların hepsi beni çok mutlu etti. Aralarında en büyüğü UEFA Kupası. Geriye dönüp baktığımda bunları düşündükçe tüylerimiz diken diken oluyor. Bunu ekip olarak başardık. O dönemki arkadaşlarımızla unutulmaz bir tarihe imza attık. Bugüne kadar da aynısını tekrarlayamadık.





"UEFA Kupası, hala Galatasaray'ı konuşulan bir takım yaptı"

Tekrarlanması için dua ediyorum. Birçok takım arkadaşım daha iyi kulüplere gitme imkanı buldular. Geçmişe dönüp baktığımızda böyle bir başarı, böyle bir kupa Galatasaray’ı hala bugün konuşulan bir takım yaptı. Hem ülkenin hem de kulüp olarak Galatasaray’ın Avrupa’da ve dünyada tanınmasını sağladı. Bugün Galatasaray’a gelen futbolcular zamanında bunu başardığını görüyor ve 'Ben böyle bir kulübe geldim' diyor, bu da bizi çok mutlu ediyor."