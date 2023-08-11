Carlo Ancelotti: Arda Güler, ameliyat olursa daha erken dönecek Real Madrid'in İtalyan çalıştırıcısı Carlo Ancelotti, sakatlanan ve ameliyat olacak milli futbolcu Arda Güler hakkında, Küçük bir problemi var. Çok yakında iyileşecek" dedi.

İspanya LaLiga'da 2023-2024 sezonu resmen başlıyor. Yeni sezonun ilk hafta mücadelesinde Athletic Bilbao ile Real Madrid karşı karşıya gelecek.

Bu karşılaşma öncesinde ise Madrid ekibinin tecrübeli çalıştırıcısı Carlo Ancelotti basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

"Arda Güler, ameliyat olursa daha erken dönecek"

21 Temmuz'da yapılan idmanda talihsiz bir sakatlık yaşayarak sahalardan uzak kalan genç futbolcu Arda Güler'in son durumu hakkında değerlendirmede bulunan Ancelotti şu ifadeleri kullandı:

Arda Güler, ameliyat olursa daha erken dönecek. Küçük bir problemi var. Çok yakında iyileşecek.

"Duygusal açıdan iyi bir gün değildi"

Geçtiğimiz gün sakatlanan yıldız kaleci Courtois hakkında da konuşan Ancelotti, şunları söyledi: