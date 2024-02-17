Carlo Ancelotti: Arda Güler, diğer oyuncularla mücadele etmek zorunda Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, milli oyuncu Arda Güler ile ilgili sabır çağrısında bulundu. Başarılı teknik adam, genç futbolcunun oynaması için diğer isimlerle savaşması gerektiğini söyledi.

ensonhaber.com

İspanya La Liga'nın 25. hafta mücadelesinde alt sıralardan kurtulmayı hedefleyen Rayo Vallecano ile lider Real Madrid karşı karşıya gelecek.

Estadio de Vallecas'ta oynanacak müsabaka 18 Şubat Pazar günü saat 16.00'de oynanacak.

Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, bu kritik maç öncesi basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

"Oynamak için diğer oyuncularla mücadele etmek zorunda"

Arda Güler'le ilgili soruya cevap veren İtalyan teknik adam, 18 yaşındaki futbolcunun iyi durumda olduğunu söyledi.

Ancelotti, şunları dedi:

Arda Güler iyi durumda, oynayabilir. İyi bir seviyede. Oynamak için diğer oyuncularla mücadele etmek zorunda, bu futbolda normal bir durum. Ona karşı sabırlı olun.

Daha önce de benzer ifadeler kullanmıştı

Carlo Ancelotti, Arda Güler için daha önce yaptığı açıklamalarda da genç oyuncu için sabır çağrısında bulunmuştu.

18 yaşındaki futbolcu, bu sezon Real Madrid'de 4 maçta 89 dakika süre aldı.