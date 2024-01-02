Carlo Ancelotti: Arda Güler'e süre vermeye çalışacağım Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, sakatlığı geçen milli futbolcu Arda Güler'in Mallorca karşısında forma giyebileceğini söyledi.

AA & Ensonhaber

İspanya La Liga'nın 19. hafta mücadelesinde Real Madrid ile Mallorca karşı karşıya gelecek.

3 Ocak Çarşamba akşamı saat 21.15'te başlayacak olan maç, Madrid'in ev sahipliğinde Santiago Bernabeu'da oynanacak.

Yapılacak olan bu kritik müsabaka öncesinde ise eflatun-beyazlıların deneyimli çalıştırıcısı Carlo Ancelotti, basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

"İyi bir oyun ortaya koymaya çalışacağız"

İtalyan teknik adam, sezonun bu bölümüne iyi başlamak istediklerini belirterek, şu şekilde konuştu:

İyi haberler aldık çünkü birçok oyuncumuz takıma katılıyor. Vinicius, Carvajal, Arda geri dönüyor ve Camavinga da yakında bizimle olacak. Yıla güzel başlamak için yarın iyi bir oyun ortaya koymaya çalışacağız.

"Çok genç bir oyuncu, acele etmemeliyiz"

Ancelotti, sakatlığı sona eren Arda Güler ile ilgili soruya, şu yanıtı verdi:

Önemli olan onun iyileşmesi. Yavaş yavaş en iyi seviyesine ulaşıyor. Çok genç bir oyuncu, acele etmemeliyiz. Bizimle oynamak için bol bol zamanı olacak. Yarın ona süre vermeye çalışacağım. Veremezsem başka maça çıkar.

İlk maçına çıkmaya hazırlanıyor

Fenerbahçe'de geçirdiği başarılı sezonların ardından İspanya La Liga ekibi Real Madrid'e 20+10 milyon euro bonservis bedeliyle transfer olan ve bu imzayla dünya basınında büyük ses getiren Arda Güler, yaşadığı sakatlıklar nedeniyle bir türlü sahaya çıkamamıştı.

Sakatlık problemlerini atlatan ve tam olarak hazır bir şekilde takımla antrenmanlarda yer alan Arda Güler, Ancelotti'nin şans vermesi halinde ilk kez Mallorca karşısında sahaya çıkacak.