Carlo Ancelotti, Arda Güler'in son durumunu açıkladı! Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, milli futbolcu Arda Güler'in eski kas sakatlığının nüksettiğini, ciddi bir durum yaşamadığını ancak futbolcunun çok üzgün olduğunu söyledi.

AA & Ensonhaber

İspanya La Liga'nın 13. hafta mücadelesinde Real Madrid ile Valencia karşı karşıya gelecek.

11 Kasım Cumartesi gecesi 23.00'te başlayacak ve Santiago Barnabeu'da oynanacak maç öncesinde Madrid ekibinin teknik direktörü Carlo Ancelotti, basın toplantısında konuştu.

İtalyan çalıştırıcı, genç futbolcu Arda Güler'in son durumu hakkında açıklamalarda bulundu.

"Maalesef talihsizlik oldu"

Takımla birlikte antrenmana çıkmayan Arda Güler'in kas sakatlığının nüksettiğini aktaran Ancelotti, şu değerlendirmede bulundu:

Maalesef talihsizlik oldu. Braga maçından önce bazı sorunlar yaşadı. Önemli olmadığını düşündük, sonrasında devam ettiğini gördük ama ciddi bir şey değil. Küçük bir geri adım diyebiliriz. Onu en iyi şekilde hazırlamak için çalışıyoruz.

"Benim ona söyleyebileceğim rahat ve sakin olması"

Arda'nın şu anda üzgün ve kızgın olduğunu ifade eden İtalyan teknik adam, şöyle devam etti:

Benim ona söyleyebileceğim rahat ve sakin olması. Sadece bu şekilde bu dönemi atlatır ama yaşadıkları her sakatlanan futbolcu için geçerli olduğundan gayet normal. Takım arkadaşların oynarken senin oynayamaman, iyileşmek için zamanın geçmesini beklemek kolay değil. Üzgün ve kızgın olması normal. Ama bizim acelemiz yok. Arda'nın geleceği Real Madrid'de ve bunu en iyi şekilde yapacaktır. Çünkü olağanüstü bir yetenek.

"Arda'nın geleceğine ilişkin kesinlikle hiçbir şüphe yok"

Arda'nın ilk ağustos ayında sağ dizinden menisküs ameliyatı geçirdiğini ve bu tip sakatlıkların ardından kas sorunlarının çok normal olduğunu anlatan Ancelotti, şu şekilde konuştu: