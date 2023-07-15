Carlo Ancelotti, Arda Güler'le özel ilgileniyor Fenerbahçe'den Real Madrid'e transfer olan milli futbolcu Arda Güler, konuşulmaya devam ediyor. İspanyol devinin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda Carlo Ancelotti ile genç oyuncu görüntülendi.

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Geçtiğimiz sezon gösterdiği performansla dikkatleri çeken ve Fenerbahçe'den İspanyol devi Real Madrid'e 20+10 milyon euro bonservis bedeli karşılığında transfer olan Arda Güler, eflatun-beyazlı ekiple 6 yıllık sözleşme imzalamıştı.

Transfer olduğu günden bu yana İspanya'da gündem olmayı başaran 18 yaşındaki futbolcu, ilgi odağı olmayı sürdürüyor.

Ancelotti, Arda'nın üstüne titriyor

Madrid ekibiyle antrenmanlara çıkan ve kısa sürede yaptığı klas hareketlerle beğenileri kazanan genç oyuncu şimdiden İtalyan çalıştırıcı Carlo Ancelotti'nin gözüne girmeyi başardı.

Başarılı teknik adam Carlo Ancelotti milli futbolcuyla yakından ilgileniyor. Gelecek sezonda takımda forma şansı bulması beklenen Arda'yla Ancelotti sık sık diyalog kuruyor.

"İyi uyudun mu"

Real Madrid'in sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda ise Ancelotti'nin Arda Güler'le özel olarak konuştuğu görüntülendi.

64 yaşındaki teknik adamın genç futbolcuyla konuştuğu ve "İyi uyudun mu" diye sorduğu anlar Real Madrid'in sosyal medyada beğeni topladı.