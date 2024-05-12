Carlo Ancelotti: Arda has bir yetenek Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, Granada karşısında 4-0'lık skorla kazanılan lig maçının ardından Arda Güler hakkında övgü dolu ifadelerde bulundu.

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İspanya LaLiga’da geçtiğimiz hafta şampiyonluğunu ilan eden Real Madrid, deplasmanda Granada ile karşılaştı.

Milli futbolcu Arda Güler bu müsabaka ile birlikte üst üste 3. kez 11’de başladı.

Eflatun-beyazlılar 38. dakikada Fran Garcia’nın golüyle 1-0 öne geçerken, 45+2. dakikada Arda farkı ikiye çıkardı.

Hızlı gelişen Real Madrid atağında Fran Garcia’nın pasında penaltı noktası yakınlarında topu kontrol eden milli futbolcu, düzgün vuruşla fileleri havalandırdı.

Madrid ekibi ikinci yarıda Brahim Diaz ile 2 gol daha bularak sahadan 4-0 galip ayrıldı.

"Arda Güler has bir yetenek"

Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, Granada maçında takımın ikinci golünü kaydeden Arda Güler ile ilgili açıklamalar yaptı.

Ancelotti milli futbolcumuz ile ilgili yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:

Arda Güler has bir yetenek. Kale önünde çok etkili. Çok basit bir şekilde goller buluyor.

"Hedefimiz Şampiyonlar Ligi"

Şampiyonlar Ligi ile ilgili de konuşan İtalyan teknik adam, şunları dedi:

Hedefimiz Şampiyonlar Ligi finalinde elimizden gelenin en iyisini yapmak. Bunu elbette başaracağız.

"İkisi de Şampiyonlar Ligi'ne odaklanmış durumda"

Luka Modric ve Toni Kroos'un geleceğiyle ilgili de konuşan Ancelotti, şu sözleri sarf etti:

İkisi de Şampiyonlar Ligi'ne odaklanmış durumda. Tek düşünceleri şu an bu.

Mbappe yanıtı

Ancelotti, Mbappe ile ilgili ise şu açıklamayı yaptı: