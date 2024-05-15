Carlo Ancelotti: Arda istemese de gol atıyor Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, Alaves karşısında alınan 5-0'lık galibiyetin ardından milli futbolcu Arda Güler hakkında övgü dolu ifadelerde bulundu.

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İspanya LaLiga'nın 36. haftasında Real Madrid ile Alaves karşı karşıya geldi.

Santiago Bernabeu'da oynanan müsabakada eflatun-beyazlılar, rakibi Alaves'i 5-0'lık skorla mağlup etti.

Real Madrid, 10. dakikada Jude Bellingham, 27. dakikada Vinicius Junior ve 45+1. dakikada Federico Valverde'nin attığı gollerle ilk yarıyı 3-0 önde kapattı.

İkinci yarı durgun başlasa da 70. dakikada Vinicius Junior tekrar sahneye çıktı ve farkı 4'e çıkardı.

Son haftaların formda ismi milli oyuncu Arda Güler, 81. dakikada sahneye çıktı ve skoru tayin eden golü kaydetti.

"Takım Arda Güler'i çok seviyor"

Müsabakanın ardından ise Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, açıklamalarda bulundu.

Arda Güler'in takım tarafından çok sevildiğini söyleyen Carlo Ancelotti, şu sözleri sarf etti:

Takım Arda Güler'i çok seviyor. Burada olduğu için çok mutluyuz. Çok yetenekli bir oyuncu, istemese de gol atıyor çünkü top ona aşık (Gülerek).

"Finalden sonra gereken şeyleri konuşacağız"

Toni Kroos'un geleceğine dair de konuşan Ancelotti, şu sözlerle devam etti:

Toni Kroos'un geleceği? Kimse endişeli değil. Odak noktamız Şampiyonlar Ligi finali. Finalden sonra gereken şeyleri konuşacağız. Toni Kroos'un, Ballon d'Or almasını isterim ama bu çok zor. Ya da belki... her şey olabilir. Bu yaz EURO var, eğer Şampiyonlar Ligi'ni kazanırsa ve Almanya ile EURO'yu kazanırsa... Ballon D'Or için savaşabilir.

"Sezonun en önemli maçını oynamadık"

Son olarak Borussia Dortmund ile oynanacak Şampiyonlar Ligi finaline değinen Carlo Ancelotti, şu sözlerle cümlelerini noktaladı: