Carlo Ancelotti müjdeyi verdi! Arda Güler, Cadiz maçına ilk 11'de başlayacak Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, Arda Güler'in ligde oynanacak Cadiz maçında ilk 11 oynayacağını açıkladı.

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İspanya LaLiga'nın 34. hafta mücadelesinde şampiyonluk mücadelesi veren Real Madrid ile küme düşme hattından çıkmak isteyen Cadiz karşı karşıya gelecek.

Eflatun-beyazlıların ev sahipliğinde Santiago Bernabeu'da oynanacak müsabaka 4 Mayıs Cumartesi günü saat 17.15'te başlayacak.

Bu maç öncesinde Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, basın toplantısında açıklamalar yaptı.

Arda, ilk 11'de başlayacak

Tecrübeli teknik adam, Arda Güler'in Cadiz maçında sahaya ilk 11'de çıkacağını bildirdi.

Milli futbolcu, geçtiğimiz hafta LaLiga'da oynanan Real Sociedad deplasmanında da ilk 11'de sahaya sürülmüş ve takımının galibiyet golünü kaydetmişti.

Courtois geri dönüyor

Öte yandan Ancelotti, sezon öncesi çapraz bağları kopan ve bu sezon henüz forma giyemeyen Thibaut Courtois'nın yarınki Cadiz maçında forma giyeceğini açıkladı.

Madrid ekibi, şampiyonluğu ilan edebilir

Öte yandan Real Madrid'in maçı kazanması, Barcelona'nın ise Girona deplasmanında puan kaybetmesi halinde başkent ekibi, şampiyonluğunu ilan edecek.