Carlo Ancelotti Süper Kupa 11'ni belirlemekte zorluk yaşadı: karar vermek tatilimi mahvetti

Futbolda 49. UEFA Süper Kupa, İspanya’nın dev ekibi Real Madrid ile İtalya’nın güçlü temsilcisi Atalanta arasında yarın oynanacak maçla sahibini bulacak.
Geçen sezon UEFA Şampiyonlar Ligi’ni kazanan Real Madrid ile UEFA Avrupa Ligi’ni kazanan Atalanta, Polonya’nın başkenti Varşova’daki Narodowy Stadı’nda (TSİ) 22.00’de karşı karşıya gelecek.
Karşılaşma, TRT 1’den canlı yayımlanacak.
Milli futbolcu Arda Güler’in de forma giydiği Real Madrid, bu kupayı 6. kez kazanmayı hedeflerken, Atalanta ise ilk zaferini elde etmeye çalışacak.
İtalyan teknik direktör Carlo Ancelotti, kadrosunda çok iyi oyuncular bulunan Madrid ekibinde ilk 11’i belirlemede zorluklar yaşadı. Ancelotti, hangi oyuncuları 11’e yazacağı konusunda oldukça düşünceli.
"TÜM OYUNCULARIM ÇOK İYİ"
Real Madrid teknik direktörü Carlo Ancelotti ise, maç öncesi yaptığı açıklamada, şu ifadelere yer verdi:
Kimi ilk 11'de başlatacağıma karar vermek tatilimi mahvetti! Ama gerçekten, bu çok basit. Tüm oyuncularım çok iyi, hepsinin katkı sağlayacağını düşünüyorum. Bir sürü maçımız var ve sık sık yedekten gelen oyuncularla kazanacağız.
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