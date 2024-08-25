Carlo Ancelotti'den Arda Güler açıklaması Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, Arda Güler'i ilk 11'de sahaya çıkarmayı tercih etmesini, "Real Madrid'in seviyesine ulaşabilmesi için gelişimini devam ettirmesine yardımcı olmak." olarak açıkladı.

Haber Merkezi

İspanya LaLiga'nın 2'nci haftasında Real Madrid, evinde Real Valladolid ile karşı karşıya geldi.

Santiago Bernabeu'da mücadeleyi Victor Garcia Verdura yönetti.

Karşılaşmanın büyük bölümündeki baskında oyun ortaya çıkan Real Madrid, mücadeleden 3-0'lık skorla galip ayrıldı.

Real Madrid'in galibiyetini 50. dakikada Federico Valverde, 88. dakikada Brahim Diaz ve 90+6. dakikada Endrick kaydetti.

Bu sonucun ardından Real Madrid, yeni sezonda ilk galibiyetini alarak puanını 4'e çıkardı.

Real Valladolid ise ilk hafta galibiyetinin ardından mağlubiyetle karşılaştı ve 3 puanda kaldı.

ARDA, İLK 11'DE BAŞLADI

Milli oyuncu Arda Güler mücadeleye ilk 11'de başlarken, karşılaşmanın 69'uncu dakikasında Brahim Diaz'a kaldı.

Bu sezon Atalanta, UEFA Süper Kupa ve La Liga'nın ilk haftasındaki Mallorca mücadelesinde toplam 5 dakika oynadı.

Arda Güler, Real Valladolid maçında ise 69 dakika sahada kalmıştı.

"ARDA İLE BAŞLAMANIN ONA DAHA ÇOK YARDIMCI OLACAĞINI DÜŞÜNDÜM"

Bu müsabakanın ardından Real Madrid'in İtalyan çalıştırıcısı Carlo Ancelotti, basın toplantısı düzenledi.

Ancelotti, 23 Ağustos'taki antrenmanda sakatlanan Jude Bellingham'ın yerine ilk 11'de Arda Güler'e şans vermesinin sebebiyle ilgili yöneltilen bir soru üzerine, şu şekilde konuştu:

Arda mı yoksa Brahim ile mi başlamakta kararsızdım. Ama evimizde oynamamızdan dolayı Arda ile başlamanın ona daha çok yardımcı olacağını düşündüm. İyi bir maç çıkardı.

İtalyan teknik adam, Arda'nın maç içinde farklı pozisyonlarda oynadığını, Türk futbolcunun Bellingham'ın ilk alternatifi olacağı gibi bir düşüncesinin olmadığını söyledi.

"GELİŞİMİNİ DEVAM ETTİRMESİNE YARDIMCI OLMAYI HEDEFLİYORUM"

Ancelotti, rekabetin çok yüksek olduğu Real Madrid'de Arda, Brahim, Endrick gibi genç futbolcuların süre almalarının önemli olduğunu belirterek, Arda'nın ilk 11'de başlayıp daha fazla süre almasıyla ilgili şu ifadeleri kullandı:

Real Madrid'in seviyesine ulaşabilmesi için gelişimini devam ettirmesine yardımcı olmayı hedefliyorum.

"SERBEST VURUŞLARDA GOL ATMAK ÇOK ZORDUR AMA O ÇOK İYİYDİ"

Diğer yandan Ancelotti, takımın ilk golünü atarak maçı Real Madrid için kolaylaştıran Federico Valverde'nin serbest vuruşu kullanması için saha kenarında ısrarcı olmasıyla ilgili gelen bir soruya ise şu cevabı verdi: