Carlo Ancelotti'den Arda Güler'e övgü dolu ifadeler Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, 4-2'lik skorla kazanılan Osasuna maçının ardından Arda Güler'le ilgili "19 yaşında olup da kendine bu kadar güvenen bir oyuncu hiç görmedim" dedi.

ensonhaber.com

İspanya LaLiga’nın 29. haftasında Real Madrid, Estadio El Sadar’da Osasuna’nın konuğu oldu.

Mücadelenin henüz 4. dakikasında Vinicius Junior’un golüyle eflatun-beyazlılar öne geçti. Hızlı cevap veren ev sahibi Osasuna ise 7. dakikada skoru yeniden eşitledi.

Ancak hız kesmeyen Real Madrid, 18. dakikada Dani Carvajal’ın golüyle yeniden öne geçti. Karşılaşmanın ilk yarısı da bu skorla tamamlandı.

İkinci yarıda ise Madrid ekibi 61’de Brahim Diaz ve 64’te Vinicius Junior’un skoru 4-1’e getirdi. Osasuna, 90+1’de bulduğu golle farkı 2’ye indirdi.

Mücadelede başka gol olmayınca Real Madrid, sahadan 4-2 galip ayrıldı.

Arda Güler, direğe takıldı

Milli futbolcu Arda Güler de maçın 85. dakikasında Vinicius Junior’un yerine oyuna dahil oldu.

Bir önceki lig maçında Celta Vigo’ya karşı ağları sarsan Arda, bu müsabakada da gole çok yaklaştı.

90+4. dakikada orta sahadan etkili bir şut çıkaran genç futbolcunun vuruşunda top üst direkten döndü.

"Kendine bu kadar güvenen bir oyuncu hiç görmedim"

Bu maçın ardından ise Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, Arda Güler'in Osasuna maçında yarı sahadan çektiği ve direkten dönen şutu değerlendirdi.

Arda'nın büyük bir yetenek olduğunu söyleyen Ancelotti, şunları dedi:

Arda Güler çok büyük bir yetenek, sadece büyük bir oyuncu böyle bir şutu düşünebilir. 19 yaşında olup da kendine bu kadar güvenen bir oyuncu hiç görmedim.

"Bizim nazarımızda o şut bir gol"

Ayrıca Ancelotti, şu ifadeleri kullandı: