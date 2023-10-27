Carlo Ancelotti'den Arda Güler'e övgü! Geleceği parlak Real Madrid'in İtalyan çalıştırıcısı Carlo Ancelotti, El Clasico öncesinde "Barcelona'daki tüm gençleri seviyorum. Fermin ve Lamal gerçekten çok iyi maçlar çıkardı. Bizim de Arda Güler, Vini Jr., Bellingham gibi geleceği parlak gençlerimiz var" dedi.

ensonhaber.com

İspanya La Liga'nın 11. haftası dev bir mücadeleye sahne olacak. El Clasico maçında ezeli rakipler Barcelona ile Real Madrid karşı karşıya gelecek.

28 Ekim Cumartesi günü 17.15'te başlayacak müsabaka Estadi Olimpic Lluis Companys'te oynanacak.

Bu derbi öncesinde Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

"Barcelona maçında oynayacak"

Hafif sakatlık yaşayan Jude Bellingham'ın maçta oynayacağını açıklayan Ancelotti, şu sözleri sarf etti:

Barcelona maçında oynayacak çünkü kendini iyi hissediyor, iyileşti. Doktorlarımız ona zorluk çıkaran şeyleri ortadan kaldırdı. Jude'a Clasico'nun ne anlama geldiğini anlatmama gerek yok. Herkes gibi o da bu maçın anlamını biliyor.

"Bizde de Arda var"

Barcelona'nın kadrosundaki genç oyuncular Lamine Yamal ve Fermin'e dikkat çeken Ancelotti, şunları dedi:

Barcelona'daki tüm gençleri seviyorum. Fermin ve Lamal gerçekten çok iyi maçlar çıkardı. Bizim de Arda Güler, Vini Jr., Bellingham gibi geleceği parlak gençlerimiz var.

"Real Madrid'in iyiliğini düşünen bir başkan"

Real Madrid Başkanı Florentino Perez'in maç için Barcelona deplasmanına gitmeme kararını değerlendiren Ancelotti, şu ifadeleri kullandı:

Başkanın maça gelip gelmeyeceğini bilmiyorum ama gelmezse de kulübün iyiliği içindir. Çünkü o, yaptığı her hamlede Real Madrid'in iyiliğini düşünen bir başkan.

"El Clasico maçları her zaman önemli, özel ve denk maçlardır"

Takımın Clasico için motive olduğunu söyleyen tecrübeli teknik adam, şu açıklamayı yaptı: