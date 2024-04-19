Carlo Ancelotti'den Arda Güler'e tavsiye: "Kiralık git" İspanya LaLiga takımı Real Madrid'de Carlo Ancelotti'nin ekibi, milli futbolcu Arda Güler'e kiralık olarak gitmesini tavsiye etti.

ensonhaber.com

Yaz transfer döneminde Fenerbahçe'den ayrılarak 20+10 milyon euro bonservis bedeli karşılığında İspanyol devi Real Madrid'e imza atan milli futbolcu Arda Güler, 2023-2024 sezonunun sonlarına yaklaşılırken bir türlü istediğini bulamadı.

Eflatun-beyazlı takıma katıldığı günde itibaren sakatlık sorunlarıyla boğuşan genç futbolcu, ilk resmi maçına çıkmak için 2024 yılını bekledi.

LaLiga'da lider durumda bulunan Şampiyonlar Ligi'nde de Alman ekibi Bayern Münih'le eşleşen Madrid ekibinde Arda Güler, son dönemde forma şansı bulmakta bir hayli zorlanıyor.

Ancelotti'nin ekibi gitmesini tavsiye etti

Son olarak 16 Mart tarihinde Osasuna ile yapılan lig maçında sonradan oyuna dahil olan Arda Güler'in gelecek sezon için kiralanacağı iddia edilirken İspanyol basınından yeni bir iddia geldi.

Relevo'nun haberine göre; Carlo Ancelotti'nin ekibi, Arda Güler'e kiralık olarak gitmesini tavsiye etti.

Yalnızca 98 dakika oynadı

Bu sezon Real Madrid formasını 7 resmi maçta giyen 19 yaşındaki futbolcu, bu karşılaşmalarda sahada yalnızca 98 dakika kalırken bu süre içerisinde 1 kez de gol sevinci yaşadı.