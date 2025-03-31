Carlo Ancelotti'den genç oyuncularla ilgili dikkat çeken açıklama

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Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, Real Sociedad ile oynanacak Kral Kupası yarı finali öncesinde düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Ancelotti basın toplantısında genç oyunculara yönelik dikkat çeken ifadeler kullandı.

İtalyan çalıştırıcı, genç oyuncuların zaman zaman yedek kalmasının normal olduğunu vurguladı.

"REAL MADRİD'TE OYNUYORSANIZ BAZEN YEDEK KALMAYI SORUN ETMEMELİSİNİZ"

Endrick özelinde sorulan 'Yarın süre alacak mı?' sorusuna yanıt veren Ancelotti, "Real Madrid'te onuyorsanız bazen yedek kalmayı sorun etmemelisiniz. Burada dünyanın en iyi oyuncuları oynuyor. Zamanında Vinicus da Rodrygo da Valverde de Camavinga da yedek kaldı. Real Madrid oyuncusu olmak istiyorsanız, yedek kalmak sorun olmamalı." ifadelerini kullandı.

ENDRİCK'İN YANI SIRA ARDA GÜLER'E DE GÖNDERME OLARAK YORUMLANDI

Ancelotti'nin bu sözleri, Endrick'in yanı sıra Arda Güler için de söylediği şeklinde yorumlandı.

Hal böyle olunca Ancelotti'nin genç oyunculara bir nevi gönderme yaptığı yönündeki sözleri sosyal medyada gündem oldu.