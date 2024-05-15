Carlo Ancelotti'nin Arda Güler'in golüne reaksiyonu

İspanya LaLiga'nın 36. haftasında Real Madrid, sahasında Alaves ile karşı karşıya geldi.
Santiago Bernabeu'da oynanan maçta kazanan, 5-0'lık skorla ev sahibi takım Real Madrid oldu.
Bu müsabakada skoru belirleyen golü ise genç oyuncu Arda Güler kaydetti.
Arda Güler'den ligde 4. gol
Alaves karşısında 62. dakikada oyuna giren Milli futbolcu Arda Güler, 81. dakikada fileleri havalandırdı.
Sol kanattan topla ilerleyen Rodrygo'nun ceza sahasına girer girmez yaptığı vuruşta savunmadan seken topa düzgün bir vuruş yapan Arda, takımının 5. golünü attı.
19 yaşındaki futbolcu, 9 kez forma giydiği ligde 4. kez gol sevinci yaşadı.
Ancelotti'nin sevinci gündem oldu
Milli futbolcunun golüne teknik direktörü Carlo Ancelotti'nin verdiği reaksiyon ise sosyal medyayı adeta salladı.
İtalyan çalıştırıcının, kaydedilen golün ardından yüzünde oluşan gülümseme ve kafa sallaması gündem oldu.
(Görüntüler S Sport'tan alınmıştır.)
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