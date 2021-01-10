Haberler

Futbol Haberleri

Carlos Kameni: Fenerbahçe yüzünden kariyerim durakladı

Carlos Kameni: Fenerbahçe yüzünden kariyerim durakladı

Son olarak Fenerbahçe forması giyen Kameni, yaptığı açıklamayla kendisine kulüp aradığını belirtti.