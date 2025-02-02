Carlos Mane ve Hasan Ali Kaldırım, Kayserispor formasını 100. kez giydi

İHA

Süper Lig'de mücadele veren Kayserispor'da iki futbolcu, 100. kez sarı-kırmızılı formayı giydi.

Trabzonspor ile oynanan müsabakaya ilk on birde çıkan Carlos Mane ile Hasan Ali Kaldırım, 100. kez Kayserispor formasıyla sahadaydı.

FORMA VE PLAKET VERİLDİ

Müsabaka öncesi Kayserispor Başkanı Nurettin Açıkalın ve Asbaşkan Rıza Erkut Yurdemi, Kayserispor formasıyla 100. maçlarına çıkan Carlos Mane ile Hasan Ali Kaldırım’a forma ve plaket verdi.