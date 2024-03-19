Carlos Vinicius performansıyla dikkat çekiyor Galatasaray'ın devre arasında kadrosuna kattığı Carlos Vinicius, yedek forvet olsa da yaptığı katkıyla sarı-kırmızılıları pişman etmedi.

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Galatasaray'ın devre arasında transfer ettiği Carlos Vinicius, hızla beklenen katkıyı sağlamış durumda.

Sezon başında Bafetimbi Gomis'in ayrılmasıyla birlikte Galatasaray, yedek forvet rotasyonunu güçlendirmek amacıyla Bakambu ve Halil Dervişoğlu gibi isimleri kadrosuna katmıştı. Ancak, bu oyuncuların performansları beklenen düzeyde olmayınca, ara transfer döneminde ayrıldılar.

Tebrik edildi

Ancak, yeni yedek forvet Carlos Vinicius'un Kasımpaşa maçında oyuna girişiyle birlikte attığı galibiyet golü, onun isabetli bir transfer olduğunu kanıtladı.

Vinicius'un performansı, takım arkadaşları tarafından da soyunma odasında tebrik edildi.

Bu hamleyle birlikte, Galatasaray'ın hücum gücüne önemli bir katkı sağlaması bekleniyor ve Vinicius'un önümüzdeki maçlarda da etkili performansını sürdürmesi umut ediliyor.