Carlos Vinicius'tan yan hakeme küfürlü tepki Galatasaray'ın Antalyaspor'u mağlup ettiği maçta Carlos Vinicius'un yan hakeme küfürlü tepkisi ekrana yansıdı.

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Süper Lig'de 27. haftanın kapanış maçında konuk ettiği Antalyaspor'u 2-1 yenen Galatasaray liderliğini sürdürdü.

Carlos Vinicius, sarı-kırmızılı formayla ilk kez bir lig maçına ilk 11'de başladı.

Ara transfer döneminde İngiltere'nin Fulham takımından kiralanan 28 yaşındaki Brezilyalı golcü Süper Lig ve UEFA Avrupa Ligi'nde forma giydiği ikişer maçta sonradan girmiş, Türkiye Kupası'ndaki bir maçta ise ilk 11'de yer almıştı.

Hakeme küfürlü tepki

Carlos Vinicius, maçtaki bir pozisyonun ardınan yan hakeme tepki gösterdi.

Verilen kararı beğenmeyen futbolcu, yan hakeme İngilizce küfür etti.

Bu anlar canlı yayında ekrana geldi.

(Görüntüler beIN Sports'tan alınmıştır.)