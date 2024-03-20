Çarpıcı iddia: Yunan taraftarlar Kadıköy'e gelemeyecek Konferans Ligi çeyrek finalinde Fenerbahçe, Olympiakos ile eşleşirken deplasman taraftarlarıyla ilgili olarak Yunan medyasından bir iddia gündeme geldi.

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Fenerbahçe, UEFA Konferans Ligi çeyrek finalinde Yunan ekibi Olympiakos ile karşı karşıya gelecek, hem Türk hem de Yunan futbolseverler ise deplasman yasağı nedeniyle rakip stadyumlara gidemeyecek.

Yunanistan'ın Gazzetta adlı haber sitesinde yer alan habere göre; UEFA'nın kararı üzerine 11 Nisan'da Yunanistan'daki maçta Fenerbahçeli taraftarlar yer alamacak.

"Yunan seyirci İstanbul'da olmayacak"

Aynı durumun, 18 Nisan'daki İstanbul'daki rövanş maçı için de geçerli olması bekleniyor.

Güvenlik önlemleri doğrultusunda, Türkiye'deki Olympiakos maçında Yunan taraftarların stadyumda bulunmaması kararlaştırıldı. Haberde, bu tür karşılaşmalarda daha önce de benzer uygulamaların yapıldığı hatırlatıldı.

Fenerbahçe, taraftarlarından mahrum olarak mücadele edeceği Yunanistan deplasmanında sahaya odaklanırken, seyirci desteğinden yoksun kalmalarının zorluğunu da yaşayacak. Ancak takımın UEFA Konferans Ligi'ndeki başarısı için teknik ekip ve oyuncuların motive olmaya devam etmeleri bekleniyor.