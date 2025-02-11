Çarşamba günü gözler MHK'de olacak

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Türkiye Futbol Federasyonu yönetim kurulu 12 Şubat Çarşamba günü toplanacak. Masaya son yaşanan olaylar da gelecek...

Merkez Hakem Kurulu da bugün Riva'da biraraya gelecek ve Galatasaray- Adana Demir maçının VAR kayıtları dinlenecek.

Başkan Ferhat Gündoğdu'nun gün içinde açıklama yapacağı öğrenildi.

"MHK'NİN İSTİFASI İSTENECEK"

Bu arada TFF kulislerine göre; Merkez Hakem Kurulu'nun istifasının isteneceği iddia edildi.

Öte yandan Hukuk Kurulu, bugün olay karşılaşmayla ilgili sevkleri yapacak.