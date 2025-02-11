Çarşamba günü gözler MHK'de olacak

Haber Merkezi
Türkiye Futbol Federasyonu yönetim kurulu 12 Şubat Çarşamba günü toplanacak. Masaya son yaşanan olaylar da gelecek...
Merkez Hakem Kurulu da bugün Riva'da biraraya gelecek ve Galatasaray- Adana Demir maçının VAR kayıtları dinlenecek.
Başkan Ferhat Gündoğdu'nun gün içinde açıklama yapacağı öğrenildi.
"MHK'NİN İSTİFASI İSTENECEK"
Bu arada TFF kulislerine göre; Merkez Hakem Kurulu'nun istifasının isteneceği iddia edildi.
Öte yandan Hukuk Kurulu, bugün olay karşılaşmayla ilgili sevkleri yapacak.
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