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    CAS, Beşiktaş'ın itirazını reddetti

    UEFA tarafından Beşiktaş'a verilen yüzde 15'lik kesinti üzerine siyah-beyazlı kulüp CAS'a başvuruda bulunmuştu. CAS, Beşiktaş'ın başvurusunu reddetti.
    • İHA
    • 28.06.2021 - 15:44
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    CAS, Beşiktaş'ın itirazını reddetti

    UEFA, vadesi geçmiş borçlar nedeniyle Beşiktaş'ın önümüzdeki sezon elde edeceği gelirlere yüzde 15'lik kesinti uygulayacağının açıklamıştı.

    Açıklamanın ardından siyah-beyazlılar CAS'a başvuruda bulunmuş ve kararın yeniden gözden geçirilmesi talebinde bulunmuştu.

    Beşiktaş açıklamasında, "24.03.2021 tarihinde yapılan açıklamamızda, tebliğ edilen kararın henüz kesinleşmediği, CAS'a gitme hakkımızın bulunduğu ve konuya ilişkin değerlendirmelerimizin sürmekte olduğu bildirilmiştir. Bu çerçevede İsviçre'deki Court of Arbitration for Sport – CAS (Spor Tahkim Mahkemesi) nezdinde gerekli itirazlarımız yasal süresi içerisinde yapılmıştır.'' ifadelerini kullanmıştı.

    CAS, Beşiktaş ın itirazını reddetti #1

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    CAS, Beşiktaş'ın yapmış olduğu itirazı reddetti.

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