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    CAS'tan Rusya'ya ret cevabı

    CAS, Rusya Futbol Federasyonu'nun Dünya Kupası Elemeleri play-off mücadelesiyle ilgili yaptığı itirazı reddetti.
    • Haber Merkezi
    • 18.03.2022 - 16:31
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    CAS'tan Rusya'ya ret cevabı

    Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi (CAS), Rusya Futbol Federasyonunun (RFS), 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turnuvasından ihraç kararına karşı yaptığı başvuruyu reddetti.

    TALEP REDDEDİLDİ

    CAS'tan yapılan açıklamaya göre RFS'nin, henüz tarihi netleşmeyen duruşma yapılana kadar FIFA kararının yürütmesinin durdurulması talebi reddedildi.

    Rusya Milli Futbol Takımı, yarı finalleri 24 Mart, finali ise 29 Mart'ta oynanacak 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turnuvasından ihraç edilmişti.

    CAS tan Rusya ya ret cevabı #1


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